В Берлине из-за забастовок задержали несколько десятков рейсов Бастуют сотрудники служб безопасности

В Берлине из-за забастовок работников аэропорта задержали несколько десятков рейсов. Об этом в понедельник пишут немецкие СМИ.

Как пишет Berliner Morgenpost, стачку устроили более 300 сотрудников служб безопасности аэропортов Тегель и Шенефельд. Бастующие требуют повысить оплату труда.

Забастовка началась в 5 утра по местному времени и завершилась в 8:45 (7 утра и 10:45 по московскому времени соответственно).

Ожидалось, что забастовка остановит и задержит не менее 80 рейсов, отмечает Berliner Zeitung. В результате была затруднена отправка по 50 направлениям. Большинство пассажиров знали о забастовке заранее.

Напомним, к забастовке призвал профсоюз Verdi. Он требует повышения почасовой оплаты труба сотрудников службы безопасности. Переговоры уже идут, представители Verdi выступают от лица 23 тыс. сотрудников. Однако пока что переговоры не дают результатов.

В пятницу авиадиспетчеры Финляндии провели двухчасовую забастовку также ради повышения заработной платы. Забастовка не должна была сказаться на авиасообщении.