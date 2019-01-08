Нефть Brent уверенно торгуется выше отметки $58 Рост на 1,3%

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE уверенно выше отметки $58 за баррель. Во вторник по фиксингу на 15:35 по московскому времени Brent стоит $58,1 с ростом на 1,3%.

В то же время WTI тоже прибавляет 1,3%. Баррель WTI стоит на торгах $49.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, накануне торги новой недели стартовали с отметки $57,7 за баррель марки Brent, и тут же перешли к росту. Росту цен способствовало сокращение добычи странами ОПЕК+ и восстановление западных рынков, прежде всего американского.