Все новости

08.01.19 / 15:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent уверенно торгуется выше отметки $58

Рост на 1,3%

Фото: infoportalrf.ru

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE уверенно выше отметки $58 за баррель. Во вторник по фиксингу на 15:35 по московскому времени Brent стоит $58,1 с ростом на 1,3%.

В то же время WTI тоже прибавляет 1,3%. Баррель WTI стоит на торгах $49.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, накануне торги новой недели стартовали с отметки $57,7 за баррель марки Brent, и тут же перешли к росту. Росту цен способствовало сокращение добычи странами ОПЕК+ и восстановление западных рынков, прежде всего американского.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.