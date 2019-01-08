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08.01.19 / 17:56 Новости / Россия и мир

Daimler намерен инвестировать 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

Частично технологии начнут внедрять уже в 2019 году

Немецкая компания Daimler намерена инвестировать 500 млн евро в разработку беспилотных самоуправляемых грузовиков в ближайшие несколько лет. Об этом заявил представитель компании а международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

В Daimler обещают, что частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году, пишет Deutsche Welle. Их хотят выпустить на дороги США. Система управления в них позволит компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать.

Также в дни международной выставки свой беспилотный легковой автомобиль в Лас-Вегасе испытает российский «Яндекс». С 4 января в автомобиле могут прокатиться все желающие. На переднем сиденье авто будет сидеть технический специалист.

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