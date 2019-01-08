На выставке ледовых скульптур в Петербурге в течение часа не было света

На выставке ледовых скульптур в Петербурге около часа не было света. Об этом во вторник сообщили организаторы мероприятия и посетители.
Электричество отключилось около 16:00. Из-за этого перестали работать кассы, и люди не могли купить билет на выставку, а принимать билеты обратно организаторы отказались. Свет дали около 17:00, передает 78.ru.
Выставка Ice Future проходит на территории Петропавловской крепости. Она продлится до 10 февраля. Билет стоит 470 рублей. Возрастных ограничений нет.
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