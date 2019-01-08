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08.01.19 / 17:25 Новости / Россия и мир

«Яндекс» начал испытания беспилотника в Лас-Вегасе

С 4 января

Компания «Яндекс» начала испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе. Об этом накануне сообщила представитель «Яндекса» Мелисса Макдональд.

Как пишет ТАСС, с 4 января на беспилотных автомобилях компании смогут бесплатно прокатиться все желающие. В испытаниях участвует всего один автомобиль. Для обеспечения безопасности в нем также ездит технический сотрудник на переднем пассажирском сиденье.

Автомобиль для тестов купили в США. После этого его оснастили датчиками и системами для беспилотной езды.

Отметим, ранее стало известно о тестировании беспилотников в Иннополисе и в Сколково. Там на автомобилях тоже могут прокатиться все желающие. В декабре тестирование беспилотников разрешил Израиль.

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