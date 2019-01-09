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09.01.19 / 17:33 Новости / Россия и мир

«ФК Открытие» закрыл сделку по покупке «Балтийского лизинга»

Сумма сделки не раскрывается

Фото АБН

Банк «ФК Открытие» закрыл сделку по покупке 100% акций АО «Балтийский лизинг». Об этом в кредитной организации сообщили в среду.

Сумма сделки и ее детали не раскрываются. В банке лишь отметили, что появление в группе лизинговой компании отвечает ее цели – предоставление клиентам полного спектра финансовых продуктов и сервисов.

В конце прошлого года глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что банк получил 80% «Балтийского лизинга» от «Открытие Холдинга», а также намерен довести эту долю до 100%, указывает «Прайм». Добавим, «Балтийский лизинг» работает на рынке с 1990 года. Компания предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспорта, спецтехники, промышленного оборудования и недвижимости. В настоящее время лизинговый портфель компании оценивается в 50 млрд рублей.

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