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09.01.19 / 18:00 Новости / Россия и мир

Кассовые сборы кинотеатров России выросли на 12% за новогодние праздники

А количество зрителей год к году выросло на 11,4%

За период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года кассовые сборы кинотеатров в России составили почти 4,49 млрд рублей, что на 12% больше в годовом выражение. Такие данные в среду приводит Фонд кино.

При этом совокупный бокс-офис российских фильмов составил порядка 3,26 млрд рублей, а иностранного кино – 1,23 млрд рублей. За указанный период кинотеатры посетили около 16,7 млн человек. Год к году показатель вырос на 11,4%.

Добавим, за 30 декабря 2017 года – 8 января 2018 года в кино сходили около 15 млн россиян. Кассовые сборы кинотеатров составили чуть более 4 млрд рублей. Из них доля российских картин – почти 2,5 млрд рублей, а иностранных фильмов – 1,51 млрд рублей.

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