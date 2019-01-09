Все новости

09.01.19 / 22:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Зарплату за осень получили более 6,5 тыс. петербургских метростроителей – Смольный

Долги остались только по зарплате за декабрь

Фото АБН

В настоящее время заработную плату за сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года получили более 6,5 тыс. работников подрядных организаций ОАО «Метрострой». Об этом в среду рассказали в Смольном.

В ближайшее время должен быть решен вопрос с выплатами зарплаты за декабрь, уточнили в пресс-службе. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что в ситуации с долгами перед рабочими «нет ни одного правого». Он также поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко продолжить работу с «Метростроем» и «взять под строгий контроль» ситуацию с выплатой зарплат за декабрь.

В конце декабря в Смольном сообщили, что «Метрострою» перечислили порядка 524 млн рублей. Из этой суммы 245 млн рублей перечислили в качестве зарплаты работникам субподрядчиков. Отмечалось, что погасить долги удалось с помощью скоординированной работы нескольких ведомств.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.