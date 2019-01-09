Зарплату за осень получили более 6,5 тыс. петербургских метростроителей – Смольный Долги остались только по зарплате за декабрь

В настоящее время заработную плату за сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года получили более 6,5 тыс. работников подрядных организаций ОАО «Метрострой». Об этом в среду рассказали в Смольном.

В ближайшее время должен быть решен вопрос с выплатами зарплаты за декабрь, уточнили в пресс-службе. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что в ситуации с долгами перед рабочими «нет ни одного правого». Он также поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко продолжить работу с «Метростроем» и «взять под строгий контроль» ситуацию с выплатой зарплат за декабрь.

В конце декабря в Смольном сообщили, что «Метрострою» перечислили порядка 524 млн рублей. Из этой суммы 245 млн рублей перечислили в качестве зарплаты работникам субподрядчиков. Отмечалось, что погасить долги удалось с помощью скоординированной работы нескольких ведомств.