Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2434,15; РТС - 1142,32

Московская биржа закрылась в четверг на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,83% до 2434,15 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,60% и составил 1142,32 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что рынок акций России в четверг к вечеру вышел в слабый плюс, но инвесторы неактивны. Нового потока негатива извне пока нет, поэтому оснований продавать не прибавляется — хотя стоит признать, что и покупать особенно не на чем. Пауза в процессе снятия с алюминиевых компаний Олега Дерипаски американский санкций участников торгов расстроила, но не напугала. Больше опереться пока не на что, считает аналитик.

Рубль вечером отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США вернулся выше 67,0 рублей, новая цель — проход к 67,55 рублей. Учитывая, что в рубле разыгрывается внутренняя история с множеством составляющих, движение может быть быстрым. Пара доллар/рубль в ближайшие сутки может находиться в диапазоне 66,80-67,75 рублей, а пара евро/рубль – в границах 77,10-77,85 рублей.