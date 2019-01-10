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10.01.19 / 13:44 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС и Центробанк предупредили банки о недопустимости ухудшения условий по уже открытым вкладам

Все подобные случаи будут расследовать

Коллаж АБН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный банк (ЦБ) России предупредили банки о недопустимости ухудшения условий по уже открытым потребителями вкладам. Соответствующее заявление ведомства сделали в четверг.

Случаи ухудшения потребительских условий по уже открытым вкладам станут предметом антимонопольного расследования, сообщили ФАС и ЦБ. Они отметили, что ряд банков для удержания вкладчиков увеличили ставки по вкладам. При этом, после заключения договоров недобросовестные кредитные организации разными способами уменьшили свои обязательства перед клиентами, заявили ведомства.

«Такое поведение банков, кроме прочих последствий, может подорвать доверие вкладчиков к банковской системе в целом, в связи с чем пресечение этого поведения является одним из приоритетных направлений деятельности ФАС России», – сказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он добавил, что изменение ключевой ставки Центробанка не является причиной для неисполнения обязательств перед вкладчиками.

Напомним, в декабре несколько банков увеличили ставки по существующим вкладам или открыли новые вклады с большими ставками. При этом, в течение года Центробанк несколько раз повысил ключевую ставку. Последний раз – в середине декабря. Ставка выросла до 7,75%.

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