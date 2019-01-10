Около 30 человек пострадали в Адмиралтейском районе Петербурга с начала зимы Прокуратура внесла представление СПб ГУДП «Центр»

С 1 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в травмпункты Адмиралтейского района обратились 29 человек в связи с травмами, полученными из-за гололеда. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Петербурга.

Отмечается, что два человека были госпитализированы в больницы в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура проверила работу СПб ГУДП «Центр» по уборке улиц района от наледи и снега.

Выяснилось, что наледь, в частности, образовалась на Большой Подьяческой улице и набережной канала Грибоедова, а на проезжей части Садовой улицы и Столярного переулка накопился снег. В результате прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора организации.

Добавим, по данным комитета по благоустройству Петербурга, с начала года с улиц вывезли около 250 тыс. куб. м снега. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за снегопадов дорожники продолжают работать в усиленном режиме.