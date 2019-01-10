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10.01.19 / 14:22 Новости / Петербург и Ленобласть

Новое распоряжение о порядке передачи Исаакия РПЦ возможно только после заявки от церкви – Смольный

Прежнее распоряжение утратило силу

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Фото АБН

Прежнее распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в Петербурге в ведение Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений, передает в четверг «Интерфакс».

При этом комитет может издать новое распоряжение, но только после поступления официальной заявки от РПЦ. Однако в настоящее время КИО не получал такого документа от церкви.

Распоряжение, в котором утверждается план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ, было издано в декабре 2016 года. Согласно документу, договор о передаче собора в безвозмездное пользование необходимо заключить в течение 24 месяцев. В конце 2018 года срок действия документа истек. Напомним, новости о возможной передаче Исаакия РПЦ вызвали протесты горожан и общественных деятелей.

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