Ученые: Риск заболевания гриппом зависит от видов микробов в носу и горле Они влияют на иммунитет

Биологи из университета Мичигана в Энн-Арборе сообщили, что риск заболевания гриппом зависит от видов микробов в носу и горле. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале PLoS One.

Ученые решили выяснить, что именно влияет на передачу вируса от одного родственника другому. Они с 2012 по 2014 года наблюдали за жизнью 500 семей из Никарагуа. Исследователи собирали пробы крови, микрофлоры носа и рта и другие биоматериалы у здоровых членов семей, когда их родственники заражались инфекцией. Здоровые члены семьи были под наблюдением ученых в течение двух недель.

Биологи выяснили, что вероятность передачи вируса зависит от вида микробов в носу и горле больных и здоровых членов семей. По мнению исследователей, микрофлора влияет на врожденный и адаптивный иммунитет. Она стимулирует активность иммунитета и заставляет быстрее реагировать на инфекцию, уточнили ученые.

Отметим, ранее Роспотребнадзор заявил, что прививку от гриппа сделали около 49% россиян. Это 70,8 млн человек. Ведомство представило данные за 28 декабря.