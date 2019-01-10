Сбербанк разрешил покупателям «Азбуки вкуса» оплачивать покупки отпечатком пальца Предъявлять банковскую карту либо смартфон не требуется

Сбербанк разрешил покупателям «Азбуки вкуса» оплачивать покупки отпечатком пальца. Об этом компании сообщили в четверг.

Оплачивать покупки по отпечатку пальца можно в любых магазинах «Азбуки вкуса» с биометрическими POS-терминалами независимо от места регистрации в сервисе. Для совершения покупки необходимо приложить палец к терминалу и подтвердить операцию паролем. Предъявлять банковскую карту либо смартфон не требуется.

Подключиться к сервису и оплатить покупку стало еще проще. После быстрой регистрации на кассе клиенты привязывают отпечатки двух пальцев к банковской карте международных платежных систем Visa или Mastercard и подтверждают регистрацию паролем.

Сервис представлен в 20 супермаркетах «Азбуки вкуса». В дальнейшем их число будет расти. В 2019 году планируется оснастить биометрическими POS-терминалами все столичные супермаркеты «Азбука вкуса» и минимаркеты «АВ Daily» в пределах Третьего транспортного кольца Москвы.

Отметим, ранее клиент мог оплатить покупки по отпечатку пальца только в том магазине, в котором были зарегистрированы его биометрические данные. Участники проекта не хранят биометрические данные клиентов: после сканирования данные преобразуются в уникальный набор числовых кодов и каждому коду присваивается идентификатор, который в обособленной базе данных привязывается к предъявленной при регистрации банковской карте.