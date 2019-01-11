ЦБ получит новые полномочия по блокировке противоправной информации в интернете Принять законопроект могут в весеннюю сессию

Центробанк получит новые полномочия по блокировке противоправной информации в интернете. О том, что Госдума планирует расширить эти полномочия, в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, ЦБ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, компаниях без лицензии и организациях, маскирующихся под лицензированные финансовые организации. Решение о полном удалении сайта останется за судом.

Также законопроект наделяет Банк России правом обращаться в суд в качестве заявителя для блокировки сайтов, угрожающих информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов. Ранее ЦБ РФ мог ограничивать доступ к противоправной информации только через правоохранительные органы.

Комитет по финансовому рынку одобрил законопроект 10 января. Принять его могут в весеннюю сессию.

После принятия закона о регулировании лизинговых компаний Центробанк РФ сможет контролировать деятельность всех участников этого рынка. Об этом в среду сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Напомним, ранее стало известно, что после принятия закона о регулировании лизинговых компаний Центробанк РФ сможет контролировать деятельность всех участников этого рынка. Поправки внесут в законопроект ко второму чтению в Госдуме. Все компании, которые намерены оказывать услуги лизинга и смогут получить государственные льготы, должны будут попасть под регулирование ЦБ.