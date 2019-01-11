Ставки по ипотеке, новые iPhone и рост инфляции. Итоги пятницы

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 п.п. с 14 января 2019 года. Речь идет о ставках на покупку жилья как в новостройках, так и покупку готового жилья.
Apple в 2019 году представит три новых модели iPhone. Компания выпустит одну премиальную модель с тройной камерой на задней панели и две другие модели с двойными камерами.
Инфляция в России с 1 по 9 января 2019 года составила 0,5%. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.
Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам января сокращение достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей
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