Все новости

11.01.19 / 22:17 Новости / Россия и мир

Ставки по ипотеке, новые iPhone и рост инфляции. Итоги пятницы

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке. Apple представит три новых модели iPhone. Инфляция с начала года повысилась на 0,5%. А объемы добычи нефти в России начали снижаться.

Коллаж АБН

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 п.п. с 14 января 2019 года. Речь идет о ставках на покупку жилья как в новостройках, так и покупку готового жилья.

Apple в 2019 году представит три новых модели iPhone. Компания выпустит одну премиальную модель с тройной камерой на задней панели и две другие модели с двойными камерами.

Инфляция в России с 1 по 9 января 2019 года составила 0,5%. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.

Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам января сокращение достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.