Ставки по ипотеке, новые iPhone и рост инфляции. Итоги пятницы

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке. Apple представит три новых модели iPhone. Инфляция с начала года повысилась на 0,5%. А объемы добычи нефти в России начали снижаться.

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 п.п. с 14 января 2019 года. Речь идет о ставках на покупку жилья как в новостройках, так и покупку готового жилья.

Apple в 2019 году представит три новых модели iPhone. Компания выпустит одну премиальную модель с тройной камерой на задней панели и две другие модели с двойными камерами.

Инфляция в России с 1 по 9 января 2019 года составила 0,5%. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.

Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам января сокращение достигнет оговоренных 50 тыс. баррелей