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11.01.19 / 21:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Набережную Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей

До 30 августа 2019 года

Левую и правую набережные реки Смоленки от Наличного моста до моста Кораблестроителей отремонтируют за 80 млн рублей. Об этом стало известно в пятницу из соответствующей информации на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет закончить ремонт не позднее 30 авгу3ста текущего года. Согласно сведениям на сайте госзакупок, заказчиком выступил ГБУ «Мостотрест». Тендер выиграла компания «Ремонтно-строительным управлением № 16». Заявку на конкурс подала только эта компания. Согласно условиям, на набережной заменят старый асфальт на бетонные плиты, а также установят гранитные бортики и стальные перила на мостах.

Отметим, в декабре 2018 года компания Lifequality Evolution предложила построить в устье Смоленки террасный парк с библиотекой русского авангарда. Компания готова предоставить для этого 500 млн рублей. Сообщалось, что соответствующее предложение уже поступило в петербургским властям. Для этого компания просит выделить участок №1 на Морской набережной

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