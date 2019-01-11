Все новости

11.01.19 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал на 6,9% в 2018 году

За декабрь - на 0,9%

Коллаж АБН

Реальный эффективный курс рубля по отношению к иностранным валютам упал на 6,9% за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, опубликованные в пятницу.

За декабрь 2018 года этот показатель уменьшился на 0,9%. Индекс реального курса рубля к евро за год составил также -6,9%, а по отношению к доллару США реальный курс рубля упал на 10,8%.

При этом номинальный эффективный курс рубля за 12 месяцев снизился на 8,2%. Номинальный курс отечественной валюты к доллару потерял 13%, а к евро – 9,5%.

Отметим, в пятницу ЦБ РФ установил официальный курс евро на выходные на уровне 77,1282 рубля. При этом европейская валюта подорожала на8,23 копейки. А официальный доллар подешевел 5,62 копейки. На выходных он будет стоить 66,9167 рубля.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.