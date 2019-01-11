Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал на 6,9% в 2018 году За декабрь - на 0,9%

Реальный эффективный курс рубля по отношению к иностранным валютам упал на 6,9% за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, опубликованные в пятницу.



За декабрь 2018 года этот показатель уменьшился на 0,9%. Индекс реального курса рубля к евро за год составил также -6,9%, а по отношению к доллару США реальный курс рубля упал на 10,8%.

При этом номинальный эффективный курс рубля за 12 месяцев снизился на 8,2%. Номинальный курс отечественной валюты к доллару потерял 13%, а к евро – 9,5%.

Отметим, в пятницу ЦБ РФ установил официальный курс евро на выходные на уровне 77,1282 рубля. При этом европейская валюта подорожала на8,23 копейки. А официальный доллар подешевел 5,62 копейки. На выходных он будет стоить 66,9167 рубля.