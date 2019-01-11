У сообщников вице-премьера Чувашии пройдут обыски Соответствующее ходатайство суд удовлетворил 11 января

В квартирах двух сообщников вице-премьера Чувашии территориальное УФСБ проведет обыски. Об этом в пятницу сообщили в Ленинском районном суде Чебоксар.



Как передает «Коммерсант», соответствующее ходатайство следственного отдела ведомства райсуд удовлетворил 11 января. Обыски пройдут в квартирах директора чебоксарского ООО «Ордер» Ольги Филипповой и директора Новочебоксарских биологических очистных сооружений (БОС) Сергея Анисимова.

Добавим, вице-премьер и министр экономического развития Чувашии Владимир Аврелькин арестован на два месяца. Его поместили в камеру СИЗО. Аврелькин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета, причинившем тяжкие последствия. Ранее Анисимова также поместили в камеру СИЗО на два месяца, а Филиппову — под домашний арест на тот же срок.