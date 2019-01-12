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12.01.19 / 11:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Минстрой намерен поддержать спрос на жилье при негативном влиянии роста ипотечных ставок

НУ ведомства есть несколько предложений

Фото АБН

Минстрой намерен поддержать спрос на жилье при негативном влиянии роста ипотечных ставок. Об этом в субботу заявил глава ведомства Владимир Якушев.

Министерство готово поддержать покупательский спрос на приобретение жилья, передает ТАСС слова Якушева. Он отметил, что у ведомства уже готовы несколько предложений.

Напомним, ранее Сбербанк и ВТБ решили увеличить ставки по ипотеке. В частности, Сбербанк намерен повысить ставки с 14 января. Они вырастут на 1-1,2 п.п. ВТБ уже повысил ставки на 0,6 п.п.

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