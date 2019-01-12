Минстрой намерен поддержать спрос на жилье при негативном влиянии роста ипотечных ставок. Об этом в субботу заявил глава ведомства Владимир Якушев.
Министерство готово поддержать покупательский спрос на приобретение жилья, передает ТАСС слова Якушева. Он отметил, что у ведомства уже готовы несколько предложений.
Напомним, ранее Сбербанк и ВТБ решили увеличить ставки по ипотеке. В частности, Сбербанк намерен повысить ставки с 14 января. Они вырастут на 1-1,2 п.п. ВТБ уже повысил ставки на 0,6 п.п.
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