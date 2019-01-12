МКБ решил подать иск о банкротстве торговой сети «Бегемот» Сумма требований неизвестна

Московский кредитный банк решил подать иск о банкротстве торговой сети «Бегемот». Об этом кредитная организация сообщила на сайте «Федресурс».

Банк планирует подать иск в Арбитражный суд. Сумма взыскания не сообщается.

МКБ отказался комментировать свое заявление, передает РБК. В торговой сети не ответили на запрос издания.

Отметим, компания по продаже игрушек основана в 1998 году. При этом организация ООО «Торговая сеть «Бегемот» зарегистрирована летом 2017 года. На это юрлицо оформлены основные активы компании, отметили источники РБК. В прошлом году организация выступила ответчиком по 31 иску на общую сумму в 166 млн рублей.

Кроме этого, в прошлом году МКБ подал в суд на ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот» — организация связана с торговой сетью. Сумма претензий составила 3,8 млн рублей.