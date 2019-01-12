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12.01.19 / 12:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге после реконструкции откроют Музей воинской славы

Открытие назначено на 24 января

В Петербурге после реконструкции откроют Музей воинской славы им. дважды героя Советского союза и летчика-испытателя А.Ф. Клубова. Об этом сообщили в администрации Фрунзенского района города.

Музей откроют в доме 48 на Боровой улице на базе Военно-патриотического клуба им. А.Ф. Клубова. В администрации отметили, что открытие будет торжественным. Оно пройдет 24 января. Начало – в 14:00 часов.

Добавим, Клубов пошел в армию добровольцем в 1939 году. Его направили в военно-авиационное училище, где он стал летчиком-истребителем. Клубов за годы войны сбил 31 самолет противника и еще 19 – в группе. Звание героя он получил в апреле 1944 года.

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