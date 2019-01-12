«Русприродсоюз» допустил подорожание продуктов на 8% в I квартале 2019 года Главная причина - повышение НДС

«Русприродсоюз» допустил подорожание продуктов на 8% в I квартале 2019 года. Об этом в субботу сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Основная причина подорожания продуктов – повышение НДС, передает РИА Новости. По словам Вострикова, увеличение НДС скажется не только на розничной стоимости продуктов, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Он отметил, что рост налога приведет к увеличению себестоимости конечного продукта на 4-12%.

При этом, Востриков заявил, что НДС является не единственным влияющим на повышение стоимости товаров фактором. Среди них увеличение ключевой ставки Центробанка, пересмотр тарифов, неизвестный период по сдерживанию цен на топливо.

Напомним, с начала текущего года выросла ставка НДС. Она увеличилась с 18% до 20%. Президент России Владимир Путин заявил, что повышение налога необходимо для удержания показателя нефтегазового дефицита. Его требуется сохранить на уровне 6%.