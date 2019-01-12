Все новости

12.01.19 / 17:39 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русприродсоюз» допустил подорожание продуктов на 8% в I квартале 2019 года

Главная причина - повышение НДС

Фото АБН

«Русприродсоюз» допустил подорожание продуктов на 8% в I квартале 2019 года. Об этом в субботу сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Основная причина подорожания продуктов – повышение НДС, передает РИА Новости. По словам Вострикова, увеличение НДС скажется не только на розничной стоимости продуктов, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Он отметил, что рост налога приведет к увеличению себестоимости конечного продукта на 4-12%.

При этом, Востриков заявил, что НДС является не единственным влияющим на повышение стоимости товаров фактором. Среди них увеличение ключевой ставки Центробанка, пересмотр тарифов, неизвестный период по сдерживанию цен на топливо.

Напомним, с начала текущего года выросла ставка НДС. Она увеличилась с 18% до 20%. Президент России Владимир Путин заявил, что повышение налога необходимо для удержания показателя нефтегазового дефицита. Его требуется сохранить на уровне 6%.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.