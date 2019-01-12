Учителя Петербурга в выходной вышли убирать от снега территорию школ В добровольно-принудительном порядке

Учителя Петербурга в выходной вышли убирать от снега территорию школ. Об этом стало известно в субботу.

Как передает «Фонтанка», учителя вышли на уборку снега в нескольких районах города. Один из учителей сообщил изданию, что уборка организована из-за распоряжения от районной администрации. «Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», — добавил учитель.

Несколько других педагогов подтвердили эту информацию. Они заявили, что их обязали участвовать в уборке территорий школ от снега.

В нескольких школах учителя в уборке не участвовали. Там заявили, что этим занимаются специально нанятые рабочие.

Глава Красносельского района Виталий Черкашин также участвовал в субботнике. Он отметил, что никого не заставляют убирать снег и все пошли на это самостоятельно. По словам Черкашина, подобные субботники проходят и в других социальных учреждениях: больницах и детских садах.

Отметим, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов отчитал за плохую уборку снега руководителей администраций районов города. Он отметил, что горожане жалуются на неубранный снег. Беглов распорядился выдать главам районов по лопате надписью «лопата Беглова».