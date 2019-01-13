Citroen поднял цены на четыре из пяти моделей в РФ На 20-100 тыс. рублей

Citroen поднял цены на четыре из пяти своих моделей, представленных на российском рынке. Об этом в воскресенье передает «Автостат» со ссылкой на мониторинг портала «Цена Авто».

Так, С4 Седан подорожал на 20 тыс. рублей, универсал Berlingo Multispace прибавил 40 тыс. рублей к стоимости, а минивэн Grand C4 Space Tourer вырос в цене на 50 тыс. рублей. В свою очередь компактный кроссовер С3 Aircross подорожал на максимальные 100 тыс. рублей.Без изменения цены остался только хэтчбек С4 Space Tourer, отмечает агентство.

Ранее стало известно о повышении цена на автомобили Lada. «АвтоВАЗ» поднял цены на 15-25 тыс. рублей. До этого сообщалось, что цены могут вырасти в связи с повышением НДС с 1 января.