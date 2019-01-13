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13.01.19 / 20:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов проверил работу электростанции в Приморском районе Петербурга

Станция – одна из крупнейших в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в Приморском районе города. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Смольного.

«Северо-Западная ТЭЦ» – одна из крупнейших электростанций в Петербурге. Во время визита на объект Беглов отметил, что бесперебойное энергоснабжение домов, социальных объектов и промышленных предприятий – «наша основная задача».

Добавим, строительство «Северо-Западной ТЭЦ» началось в 1990-е годы. Пуск первого энергоблока станции был произведен в конце 2000 года.

Накануне врио губернатора Петербурга проинспектировал строительство социальных объектов в Калининском районе. В частности, Беглов посетил новое здание школы на Кондратьевском проспекте компании Setl City. Городские власти планируют выкупить здание у застройщика.

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