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13.01.19 / 16:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция задержала участников «бессрочного протеста» в центре Петербурга

Активисты якобы хотели вывесить баннер

Полиция задержала в Петербурге участников «бессрочного протеста» Сергея Беляева, Романа Самойлова и еще несколько человек. Об этом в воскресенье пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Группу помощи задержанным».

Издание уточняет, что активисты якобы хотели вывесить баннер. Активистов задержали в районе Можайской улицы и Обводного канала. Другие подробности не сообщаются.

Ранее на этой неделе полиция уже проводила задержания участников «бессрочного протеста». В четверг был задержан активист Дмитрий Гусев, который стоял в пикете на Малой Садовой улице, писало «ОВД-Инфо». В результате активиста отпустили из отдела с протоколом об изъятии плаката.

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