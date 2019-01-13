Полиция задержала участников «бессрочного протеста» в центре Петербурга Активисты якобы хотели вывесить баннер

Полиция задержала в Петербурге участников «бессрочного протеста» Сергея Беляева, Романа Самойлова и еще несколько человек. Об этом в воскресенье пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Группу помощи задержанным».

Издание уточняет, что активисты якобы хотели вывесить баннер. Активистов задержали в районе Можайской улицы и Обводного канала. Другие подробности не сообщаются.

Ранее на этой неделе полиция уже проводила задержания участников «бессрочного протеста». В четверг был задержан активист Дмитрий Гусев, который стоял в пикете на Малой Садовой улице, писало «ОВД-Инфо». В результате активиста отпустили из отдела с протоколом об изъятии плаката.