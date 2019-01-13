Смольный рассказал о пользе уборки снега лопатой в одной картинке За час сжигается 440 ккал, заявляют в комитете по благоустройству

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал о пользе уборки снега широкой лопатой для организма. Сообщение было размещено в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье.

В комитете утверждают, что «махать лопатой — это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма». Публикация сопровождается инфографикой, на которой показана работа основных групп мышц во время уборки снега лопатой.





Ранее сообщалось, что в выходной на борьбу со снегом вышли петербургские учителя. Педагоги вышли расчищать территорию школ от снега в нескольких районах города. В беседе с «Фонтанкой» часть учителей рассказала, что уборка организована в добровольно-принудительном порядке.