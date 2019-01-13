«С-400» и «Искандер-М» станут участниками парада в День снятия блокады Ленинграда Он пройдет на Дворцовой площади

Боевые расчеты зенитных ракетных систем «С-400» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», дислоцированные в Ленобласти, примут участие в параде к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что в мероприятии будут задействованы машины, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки. Также в параде примут участие военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов Минобороны, дислоцированные на территории Санкт-Петербургского территориального гарнизона и представители других силовых ведомств.

Добавим, парад пройдет на Дворцовой площади 27 января. Всего в нем примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 образцов военной и спецтехники. Ранее часть горожан выступила против организации парада в День снятия блокады. Петербуржцы посчитали, что такое мероприятие может быть неуместным.