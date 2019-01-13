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13.01.19 / 19:36 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2019 году рост зарплат ожидается у рабочих специальностей – исследование

В связи с высоким спросом на таких специалистов

Фото АБН

Высокий спрос на представителей рабочих специальностей сохранится в 2019 году, в связи с чем зарплатные предложения для них могут вырасти. Такие данные приводятся в исследовании компании HeadHunter, о котором стало известно в воскресенье.

Отмечается, что в условиях дефицита необходимых кадров работодатели будут вынуждены конкурировать за сотрудников, предлагая более привлекательные условия труда или более высокую зарплату. В компании добавили, что в 2018 году количество вакансий для рабочих специальностей выросло на 205% год к году. При этом на одну вакансию приходилось в среднем одно активное резюме.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин пообещал рост зарплат всем бюджетникам. Сообщалось, что регионы получат дополнительно 100 млрд рублей на эти цели. Однако конкретных сроков и размер повышения министр не назвал. Он отметил, что ситуация зависит от экономики субъекта РФ.

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