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14.01.19 / 10:10 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2438,35; индекс РТС 1146,37

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги понедельника на Московской бирже открылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе у отметки 2438,35 пункта, индекс РТС – 1146,37 пункта.

Долларовый индекс просел более чем на 1%. Индекс Мосбиржи – на 0,72%.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, утром понедельника индексы стран АТР снижались на 0,1%-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2576 пунтов, на 0,7% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. В связи с этим вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2420-2465 пунктов, по индексу РТС — 1135-1160 пунктов.

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