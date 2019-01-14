Московская биржа открылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2438,35; индекс РТС 1146,37

Торги понедельника на Московской бирже открылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе у отметки 2438,35 пункта, индекс РТС – 1146,37 пункта.

Долларовый индекс просел более чем на 1%. Индекс Мосбиржи – на 0,72%.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, утром понедельника индексы стран АТР снижались на 0,1%-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2576 пунтов, на 0,7% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. В связи с этим вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2420-2465 пунктов, по индексу РТС — 1135-1160 пунктов.