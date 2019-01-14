В России за 2018 год продали на 12,8% больше легковых автомобилей Всего 1,8 млн штук

В России за 2018 год продали на 12,8% больше легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом стало известно в понедельник из презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как передает «Коммерсант», в прошлом году этот показатель достиг 1,8 млн штук. За декабрь продажи выросли на 5,6%.

По прогнозу АЕБ в текущем году темпы роста продаж машин замедлятся до 3,6%. Ожидается, что в 2019 году будет продано 1,87 млн штук, рассказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Возобновление роста ожидается во втором полугодии.

Отметим, с 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Тарифный коридор расширен на 20%. Ставки базового тарифа для собственников легковых автомобилей теперь составляют от 2746 до 4942 рублей. Кроме того изменились ставки и для владельцев мотоциклов, такси и юрлиц с легковыми автомобилями.