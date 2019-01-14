«ЕР» не исключает поддержку кандидатов других партий на выборах губернатора Петербурга А Беглов является "абсолютным приоритетом" для партии

Муниципальные депутаты «Единой России» не исключают поддержки кандидатов, выдвигаемых другими партиями на выборах губернатора Петербурга. Об этом в понедельник сообщил руководитель фракции «ЕР» в ЗакСе Петербурга Александр Тетердинко.

Как передает «Интерфакс», партия готова дать возможность кандидатам конкурирующих партий пройти муниципальный фильтр. «Для себя такой возможности мы не исключаем», — добавил депутат. Однако Тетердинко отметил, что «ЕР» поддержит прежде всего кандидатов от партий, представленных в Госдуме РФ.

Также партия поддержит временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова даже при самовыдвижении. Тетердинко назвал Беглова «абсолютным приоритетом». Кроме того, «Единая Россия» не станет выдвигать своего кандидата в случае самовыдвижения Беглова, отметил парламентарий.

Секретарь горкома КПРФ Петербурга Ольга Ходунова назвала прохождение муниципального фильтра на губернаторских выборах Петербурга большой проблемой для партии, так как он остается на уровне 10%, передает издание.

Отметим, в Петербурге 1525 муниципальных депутатов, из них 1187 входят в партию «Единая Россия», пишет «Интерфакс». Кроме того, 200 человек являются самовыдвиженцами. А для прохождения муниципального фильтра необходимо получить 10% голосов муниципальных депутатов. Губернаторские выборы Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.