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14.01.19 / 22:04 Новости / Россия и мир

Правительству — отставку, Госдуме — ремонт. Итоги понедельника

Более 50% россиян готовы отправить правительство в отставку — Опрос. Реконструкция зданий Госдумы обойдется в более чем 4 млрд рублей. Медведев заявил, что длительные каникулы вредят экономике страны. А еще призвал Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин.

Коллаж АБН

Более 50% россиян высказываются в той или иной мере за отставку правительства. Против отставки правительства проголосовали 40% опрошенных.

СМИ: Масштабная реконструкция зданий Госдумы продлится до 2020 года и будет стоить более 4 млрд рублей. Траты на строительство увеличены в пять раз, сроки продлены на два года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что длительные новогодние каникулы вредят экономике страны. По его словам, около двух недель Россия «мало чего создает и очень хорошо «отмечает».

А еще он призвал вице-премьера Дмитрия Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин. Например, вызывать к себе глав компаний, которые завышают стоимость топлива.

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