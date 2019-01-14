Правительству — отставку, Госдуме — ремонт. Итоги понедельника

Более 50% россиян высказываются в той или иной мере за отставку правительства. Против отставки правительства проголосовали 40% опрошенных.
СМИ: Масштабная реконструкция зданий Госдумы продлится до 2020 года и будет стоить более 4 млрд рублей. Траты на строительство увеличены в пять раз, сроки продлены на два года.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что длительные новогодние каникулы вредят экономике страны. По его словам, около двух недель Россия «мало чего создает и очень хорошо «отмечает».
А еще он призвал вице-премьера Дмитрия Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин. Например, вызывать к себе глав компаний, которые завышают стоимость топлива.
111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.