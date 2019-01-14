Токарев: «Транснефть» не планирует увеличивать долю в НМТП Компания считает свой пакет достаточным

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания не планирует увеличивать долю в «Новороссийском морском торговом порту» (НМТП). Об этом глава компании сообщил в понедельник.



По словам Токарева, компания пока не рассматривает вопрос покупки госпакета акций НМТП в случае его приватизации. «Транснефть» считает свой пакет достаточным «с точки зрения экономической целесообразности», передает «Прайм».

Токарев добавил, что до конца месяца будет завершена процедура выводы доли компании из офшоров. Процесс находится на завершающей стадии.

Отметим, в начале октября стало известно о завершении сделки братьев Магомедовых и «Транснефти». Зиявудин и Магомед Магомедовы продали компании долю портового оператора НМТП. Финансирование в размере $750 млн было произведено из заемных средств. После сделки доля «Транснефти» в НМТП выросла до 60,62%.