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14.01.19 / 15:02 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Владелец «Билайна» закроет мессенджер Veon

Который запустили в середине 2017 года

Владелец «Билайна», компания Veon, прекратит развитие платформы с одноименным мессенджером. Об этом в понедельник стало известно от гендиректора холдинга Veon Урсула Бернс, пишет Bloomberg.

Как указывает издание, Veon решила пересмотреть развитие проекта из-за переоценки потребностей операторов группы в разных странах. Теперь руководство каждого оператора якобы будет решать, развивать ли платформу с мессенджером самостоятельно.

Также о закрытии Veonрассказал директор по развитию бизнеса оператора «Киевстар» Евгений Кражан, пишет издание Liga.net.По его словам, платформа сразу запускалась с пометкой «тест».

Изданию vc.ru в Veon подтвердили информацию о прекращении инвестиций в развитие платформы. По их данным, этот вопрос в настоящий момент обсуждают с командой проекта. Как пишет Blooberg, сокращение может ждать порядка 200 человек.

Напомним, в мае прошлого года глава «Билайна» Василий Лацанич сообщил, что мессенджер Veon перезапустят. Он сказал тогда, что ожидания от мессенджера не оправдались. Приложение заработало в июле 2017 года. Оно поддерживает звонки, ленту новостей и спецпредложения для пользователей. Veon был инициативой бывшего гендиректора компании, француза Жана-Ива Шарлье. Однако с весны 2018 года компанией управляет бывший генеральный директор Xerox Урсула Бернс.

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