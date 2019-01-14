Взрыв газа в доме в городе Шахты снес четыре квартиры Пока что сообщается об одном погибшем

Взрыв газа прогремел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, были уничтожены четыре квартиры. Происшествие случилось утром в понедельник.

Взрыв произошел на девятом этаже и задел две квартиры на последнем этаже и две – на восьмом. О происшествии стало известно около 7 часов утра, в доме прошла эвакуация, на улицу вывели порядка 150 человек.

Как минимум один человек погиб под завалами. Семерых спасли, о судьбе еще шести ничего не известно, идут разборы обрушившихся частей дома, пишет ТАСС.

Напомним, 31 декабря сильный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске. Силовики называют одной из версий случившегося взрыв газа. Тогда обрушился целый подъезд дома, погибли 39 человек.