Все новости

14.01.19 / 08:35 Новости / Россия и мир

Взрыв газа в доме в городе Шахты снес четыре квартиры

Пока что сообщается об одном погибшем

Фото donday.ru

Взрыв газа прогремел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, были уничтожены четыре квартиры. Происшествие случилось утром в понедельник.

Взрыв произошел на девятом этаже и задел две квартиры на последнем этаже и две – на восьмом. О происшествии стало известно около 7 часов утра, в доме прошла эвакуация, на улицу вывели порядка 150 человек.

Как минимум один человек погиб под завалами. Семерых спасли, о судьбе еще шести ничего не известно, идут разборы обрушившихся частей дома, пишет ТАСС.

Напомним, 31 декабря сильный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске. Силовики называют одной из версий случившегося взрыв газа. Тогда обрушился целый подъезд дома, погибли 39 человек.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.