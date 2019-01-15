Россельхознадзор задержал 107,5 т хека в Петербурге из-за нарушений маркировки На упаковках было указано неполное название производителя

Госинспектор управления Россельхознадзора по Петербургу задержал четыре контейнера с тушками хека весом 107,5 т в морском порту Петербурга. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

На маркировочных этикетках продукции указано неполное название производителя. Партию замороженной рыбы привезли из Уругвая. Партию задержали до тех пор, пока управление не получит разъяснений от ветеринарной госслужбы Уругвая.

Отметим, в конце декабря территориальное управление Россельхознадзора не пропустило 130 кг мяса в аэропорту «Пулково». Груз прибыл из Карачаево-Черкесской республики. Одной из причин стало то, что халяльную говядину и баранину больше суток хранили при температуре +12 С. Кроме того, отсутствовала маркировка и были обнаружены нечитаемые клейма.