За последнее десятилетие Антарктида тает в шесть раз быстрее, чем прежде Больше всего тает Западная Антарктида

За последние почти 10 лет, с 2009 по 2017 год, антарктический ледовый щит разрушается в шесть раз быстрее, чем прежде. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что общая ежегодная потеря массы льда на континенте увеличилась с 31-49 млрд т в 1979-1990 годах до 226-278 млрд т в 2009-2017 годах. Больше всего льдов тает в Западной Антарктиде – 63% стаявших масс. Далее идет Восточная Антарктида с 20% и Антарктический полуостров с 17%.

Исследователи использовали данные по 18 антарктическим регионам и 176 подледным равнинам. Данные получены от миссий NASA IceBridge и со спутников Landsat, а также из других источников.

Отметим, также ранее стало известно, что площадь антарктического морского льда к 1 января 2019 года снизилась до 5,47 млн кв. км. Это исторический минимум за последние 40 лет наблюдений.