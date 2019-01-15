Московская биржа закрылась с околонулевыми изменениями Индекс Мосбиржи 2439,55; индекс РТС 1148,03

Торги вторника на Московской бирже закрылись с околонулевыми изменениями. Индекс Мосбиржи составил 2439,55 пункта с падением на 0,02%, индекс РТС 1148,03 пункта с ростом на 0,08%.

«У российского рынка, откровенно говоря, крайне мало торговых идей», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Краткосрочный коридор колебаний составляет 2420-2455 пунктов для рублевого индикатора и 1135-1150 пунктов для индекса РТС. При этом сырьевой рынок вечером в позитиве. Баррель Brent подрастает на 2% и понимается выше $60 за баррель, игнорируя локальное укрепление доллара.