ЦБ, ФАС и Минфин хотят обязать банки уравнять комиссии за переводы

Центробанк, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировали рынок онлайн- и мобильных денежных переводов физических лиц. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования.
По итогам анализа стороны направили доклад в правительство. В нем ЦБ, Минфин и ФАС предлагают, во-первых, обязать банки уравнять комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации.
Во-вторых, обязать банки присоединиться к создаваемой регулятором системе быстрых платежей (СБП). Комиссию за перевод в ней установит ЦБ, она составит 0,5–3 рубля за транзакцию, указывает газета.
В исследовании сказано, что комиссии при межбанковских переводах являются препятствием для смены банка клиентами и перевода средств в другую кредитную организацию, отмечает «Ъ». При этом фактически монополистом на этом рынке выступает Сбербанк. По данным отчетности банков за I полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов. На остальных участников рынка приходится только 6% рынка банковских розничных денежных переводов.
Вместе с тем в исследовании не указано, какие именно банки взимают комиссии и в каком размере. В ВТБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Тинькофф-банке», «Русском стандарте» и «Открытии» заявили изданию, что не взимают комиссии при внутрибанковских переводах вне зависимости от региона. В Сбербанке отказались предоставить комментарий.
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Реплики
То,что Сбербанк зверствует беспредельно-однозначно.С прошлого года по смс идет рассылка-кредиты по карте от 50т.р. и до миллионов(ЭТО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЗЕНЦИИ НА КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ)Приходишь оформляют- по факту Договора Нет,а есть Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк.Далее сотрудник берет карту и предлагает проверить есть эта сумма на карте или нет и сразу производит операцию-зачисление денег на ваш телефон-ЭТО ТИПА ПРОВЕРКА.Вранье.Он Специально Активирует,чтобы вы уже были в завязке с банком-торопит события.Далее,если вы сняли наличные с вас Сбербанк берет комиссию-ЗА ЧТО(?) с каждой покупки банк взимает комиссию(НЕ ЖИРНО ЛИ?)в итоге,если вы взяли 50т.р.-то из этих 50-по факту будет 46т.р-и ежемесячные платежи.Просрочка,-%,пени,штрафы-немаленькие.За 3года карты прибыль банку почти 18т.р.Спрашиваю налог на прибыль в налоговую платите-делают круглые глаза удивленно и отвечают нет.ТАК ВОТ ПРОВЕДИТЕ КОМПЛЕКСНЫЕ и НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ СБЕРБАНКА-ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГ С ПРИБЫЛИ.Сплошное мошеничество и оболванивание населения.Прошу оригинал договора,а они его не дают-т.к.там последующие аферы..