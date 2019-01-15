ЦБ, ФАС и Минфин хотят обязать банки уравнять комиссии за переводы В настоящее время монополистом на этом рынке якобы является Сбербанк

Центробанк, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировали рынок онлайн- и мобильных денежных переводов физических лиц. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования.

По итогам анализа стороны направили доклад в правительство. В нем ЦБ, Минфин и ФАС предлагают, во-первых, обязать банки уравнять комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации.

Во-вторых, обязать банки присоединиться к создаваемой регулятором системе быстрых платежей (СБП). Комиссию за перевод в ней установит ЦБ, она составит 0,5–3 рубля за транзакцию, указывает газета.

В исследовании сказано, что комиссии при межбанковских переводах являются препятствием для смены банка клиентами и перевода средств в другую кредитную организацию, отмечает «Ъ». При этом фактически монополистом на этом рынке выступает Сбербанк. По данным отчетности банков за I полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов. На остальных участников рынка приходится только 6% рынка банковских розничных денежных переводов.

Вместе с тем в исследовании не указано, какие именно банки взимают комиссии и в каком размере. В ВТБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Тинькофф-банке», «Русском стандарте» и «Открытии» заявили изданию, что не взимают комиссии при внутрибанковских переводах вне зависимости от региона. В Сбербанке отказались предоставить комментарий.