Владелец «Евразии» вложит до полумиллиона в новые рестораны и фитнес-клубы Фитнес-клубы откроются в регионах, а рестораны – в Петербурге

Владелец холдинга «Евразия» Алексей Фурсов вложит до полумиллиона рублей в открытие ресторанов и запуск фитнес-клубов. Об этом он рассказал «Новому проспекту», текст опубликован во вторник.

Предполагается, что будут открыты восемь ресторанов, а остальные будут оптимизированы. Кроме того, в 2019 году Фирсов намерен инвестировать в новые открытия сети Fitness House – шесть клубов за пределами Петербурга, в Ярославле, Самаре, Архангельске и Ижевсе.

Речь идет об открытии точек ресторанных сетей «Евразия», «Чайхана Чабрец», «Вместе» и «Стейк давай!». По оценкам экспертов, по итогам 2018 года ресторанный рынок даетт прибавку на 5,6% к прошлому году.

Сеть Fitness House до 2022 года планировала расшириться до 50 клубов в регионах. В настоящий момент за пределами Северной столицы работает 10 клубов – в Нижнем Новгороде, Казани, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Архангельске, Ижевске и Ярославле.