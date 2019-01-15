KIA назвала рублевые цены на обновленный универсал Ceed SW В продажу авто поступит 28 января

KIA Motors назвала цены на универсал Ceed SW нового поколения. В России автомобиль будет стоить от 1,085 млн рублей, сообщили в компании во вторник.

За эту цену предлагается комплектация Ceed SW Classic 1,4 6MT. Цены на авто в комплектации Comfort начинаются от 1,115 млн рублей, а комплектация Luxe будет предлагаться по цене от 1,205 млн рублей.

Кроме того, россиянам будут доступны комплектации Prestige, стоимость которой начинается от 1,264 млн рублей, а также Premium по цене от 1,485 млн рублей. Всего на российском рынке будет представлено девять вариантов комплектаций. Старт продаж намечен на 28 января 2019 года, добавили в KIA.

В декабре прошлого года эксперты сообщили о подорожании большинства моделей KIA в России. Изменение цены не коснулось только седана Quoris. На остальные модели цены выросли на 15-40 тыс. рублей, следовало из данных мониторинга портала «Цена Авто».