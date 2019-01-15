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15.01.19 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Проводить капремонт на искусственных дорогах Петербурга теперь будет «Мостотрест»

Речь идет о капремонте мостов, путепроводов, тоннелей и проч.

Фото «Мостотрест»

Проводить капитальный ремонт на искусственных дорожных сооружениях Петербурга теперь будет СПб ГБУ «Мостотрест». О передаче полномочий учреждению во вторник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Мостотрест» выступает заказчиком выполнения работ по капремонту искусственных дорог с текущего года. Ранее полномочия принадлежали СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Добавим, «Мостотрест» с прошлого года выполняет капремонт защитных дорожных сооружений набережных. В этом году капремонт проведут на стенке набережной реки Ждановки, Банковском мосту, 1-м Инженерном мосту, Доковом мосту в Кронштадте и др. Кроме того, начнутся работы по капитальному ремонту еще на 13 сооружениях.

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