Проводить капремонт на искусственных дорогах Петербурга теперь будет «Мостотрест» Речь идет о капремонте мостов, путепроводов, тоннелей и проч.

Проводить капитальный ремонт на искусственных дорожных сооружениях Петербурга теперь будет СПб ГБУ «Мостотрест». О передаче полномочий учреждению во вторник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.



«Мостотрест» выступает заказчиком выполнения работ по капремонту искусственных дорог с текущего года. Ранее полномочия принадлежали СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Добавим, «Мостотрест» с прошлого года выполняет капремонт защитных дорожных сооружений набережных. В этом году капремонт проведут на стенке набережной реки Ждановки, Банковском мосту, 1-м Инженерном мосту, Доковом мосту в Кронштадте и др. Кроме того, начнутся работы по капитальному ремонту еще на 13 сооружениях.