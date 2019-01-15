Петербург второй год подряд возглавляет рейтинг инновационных регионов России Эксперты оценили инновационную активность петербургских властей

Петербург второй год подряд занял первое место в рейтинге инновационных регионов России, презентация которого прошла в рамках Гайдаровского форума. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

В Петербурге по сравнению с другими регионами наиболее весомыми признали такие показатели, как удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций; доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП; внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВРП; количество поданных международных PCT-заявок на изобретения в расчете на миллион человек экономически активного населения. Также составители рейтинга назвали сильной стороной городской экономики инновационную активность региональных властей.

Напомним, рейтинг Ассоциации инновационных регионов России разработан в 2012 году. В рейтинг 2018 года вошли почти 30 индикаторов. Их объединили в четыре группы: научные исследования и разработки; инновационная деятельность; социально-экономические условия инновационной деятельности; инновационная активность региона.