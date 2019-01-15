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15.01.19 / 21:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный собирается повысить прожиточный минимум в Петербурге

Почти на 34 рубля

инфляция в России

Коллаж АБН

Администрация Петербурга подготовила документ, который повышает уровень прожиточного минимума для жителей города. О проекте постановления стало известно во вторник.

В расчете на душу населения прожиточный минимум увеличат на 33 рубля 90 копеек за IV квартал 2019 года. Итого он составит 11055,2 рубля. Для тех, кто работает, прожиточный минимум составит 12118,2 рубля, для пенсионеров – 8981 рубль, для детей – 10783 рубля.

Ранее стало известно, что потребительскую корзину для петербуржцев «заморозили» до 2021 года. Те поправки опубликовали в начале ноября. Наполняемость корзины оставили такой же, как в 2014 году.

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