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15.01.19 / 10:53 Новости / Петербург и Ленобласть

С начала года Фонд капремонта Петербурга передал в работу объекты на 500 млн рублей

К концу недели передаст еще 109 объектов

капремонт

Фото: kievpravda.com

С начала 2019 года НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» передал подрядчикам в работу 69 объектов на общую сумму порядка 500 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в Жилищном комитете Петербурга.

Это объекты, включенные в краткосрочный план ремонта 2019 года. К концу нынешней недели фонд планирует передать в работу еще 109 объектов на сумму около 670 млн рублей.

Добавим, всего в краткосрочный план капремонта на этот год включено более 2,56 тыс. объектов. Общая сумма – порядка 9,3 млрд рублей. В целом планируется отремонтировать 483 крыши, 224 фасада, провести ремонт инженерных систем на более чем 1 тыс. объектов и провести другие работы. По данным на конец 2018 года Фонд капремонта объявил 80% от общего количества конкурсов на поиск подрядчиков для выполнения ремонта.

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