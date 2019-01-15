Сбербанк увеличил прибыль до 811 млрд рублей в 2018 году В декабре показатель составил 52,2 млрд рублей

В 2018 году Сбербанк получил порядка 811,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 24,1% больше в годовом выражении. Кредитная организация обнародовала финансовые результаты по РСБУ без учета событий после отчетной даты во вторник.

Совокупный объем выданных кредитов за указанный период составил 16 трлн рублей. Портфель кредитов физлицам вырос за год на 25,3%, а юридическим – на 13,2%. Рост объема средств составил 7,5% и 23,7% соответственно.

При этом в декабре чистая прибыль Сбербанка составила около 52,2 млрд рублей. За это время банк выдал кредитов на общую сумму 1,6 трлн рублей. Средства физлиц увеличились на 5,3% (или почти на 660 млрд рублей).

Добавим, в декабре прошлого года Сбербанк и «Дом.рф» закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов. Сумма — порядка 46 млрд рублей. Тогда в кредитной организации отмечали, что сделка не отразится на обслуживании клиентов.