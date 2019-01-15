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15.01.19 / 21:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Районный суд Петербурга временно вернул аккредитацию факультету ИТМО

К Рособрнадзору подан иск

Фото АБН

Василеостровский районный суд Петербурга в рамках обеспечительной меры временно вернул аккредитацию одному из факультетов университета ИТМО – факультету среднего профессионального образования. Об этом во вторник сообщили в суде.

Как пишет ТАСС, суд приостановил действие одного из пунктов решения Рособрнадзора. Это произошло в связи с тем, что к Рособрнадзору подан иск. Инициатором иска стал несовершеннолетний обучающийся вуза, его законным представителем выступила мать.

У факультета среднего профессионального образования ИТМО отозвали лицензию в декабре прошлого года. Основной причиной отказа стало «отсутствие необходимой инфраструктуры». Так, на стадионе, который арендовал вуз, нет полосы препятствий. В начале года ректор вуза Владимир Васильев анонсировал судебную тяжбу с Рособрнадзором, а потом предложил студентам перейти учиться в колледж петербургского Политеха.

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