Районный суд Петербурга временно вернул аккредитацию факультету ИТМО К Рособрнадзору подан иск

Василеостровский районный суд Петербурга в рамках обеспечительной меры временно вернул аккредитацию одному из факультетов университета ИТМО – факультету среднего профессионального образования. Об этом во вторник сообщили в суде.

Как пишет ТАСС, суд приостановил действие одного из пунктов решения Рособрнадзора. Это произошло в связи с тем, что к Рособрнадзору подан иск. Инициатором иска стал несовершеннолетний обучающийся вуза, его законным представителем выступила мать.

У факультета среднего профессионального образования ИТМО отозвали лицензию в декабре прошлого года. Основной причиной отказа стало «отсутствие необходимой инфраструктуры». Так, на стадионе, который арендовал вуз, нет полосы препятствий. В начале года ректор вуза Владимир Васильев анонсировал судебную тяжбу с Рособрнадзором, а потом предложил студентам перейти учиться в колледж петербургского Политеха.