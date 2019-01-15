Из центра Петербурга за ночь вывезли 5 тыс. куб м снега Всего за ночь очистили 36 улиц

ГУДП «Центр» за вечер 14 января и ночь 15 января вывез 5081 куб м снега из Центрального района Петербурга. Об этом во вторник сообщили в районной администрации.

Всего за этот период очистили 36 улиц. Уборкой снега занимались порядка 120 единиц спецтехники. А пешеходные тротуары подметали и посыпали 60 работников ручного труда.

Уборка Невского проспекта и территории возле храма Спаса на Крови завершена на 90%. Улица Правды и Суворовский проспект от 9-ой Советской очищена «почти полностью».

Набережные Смольная, Синопская и Воскресенская, а также улицы Херсонская и Новгородская убраны пока только наполовину. В настоящее время от снега очищают Невский проспект возле станции метро «Площадь Ал.Невского» и Гостиного Двора. Кроме того, работы продолжаются на Малой Конюшенной и в начале Набережной канала Грибоедова.

Добавим, во вторник руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский направил письмо начальнику Главного управления Росгвардии по Петербургу Андрею Бакуменко с предложением выделить росгвардейцам по «лопате Беглова» и направить их на уборку снега. По словам депутата, это альтернатива разгону митингов и пикетов. Он добавил, что сотрудники Росгвардии физически больше подходят для этой работы, чем учителя, которых ранее обязали заняться уборкой снега возле школ.